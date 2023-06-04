В Москве стартует фестиваль «Музыка без границ» с концертами и мастер-классами

С 6 по 15 июня в Москве пройдет летний фестиваль «Музыка без границ». Организаторами события выступают государственный музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» и Московский международный дом музыки. В программе — концерты, экскурсии, выставки и мастер-классы.

Открытие фестиваля состоится 6 июня в Доме музыки. В зале имени Альфреда Шнитке зрителей ждет вечер ямайского творчества с участием певицы Angelique, которая представит экзотическую программу «У регги есть душа».

8 июня в театральном зале состоится концерт «Игры в джаз с Даниилом Крамером».

11 июня в музее-усадьбе «Люблино» пройдет праздничный марафон: для самых юных зрителей проведут интерактивный мастер-класс по знакомству с музыкальными инструментами, а во дворце Н.А. Дурасова состоятся концерты известных коллективов.

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В центральной части парка «Кузьминки» можно будет посетить выставку Российского национального музея музыки «Сергей Рахманинов — Федор Шаляпин: параллели и пересечения», посвященную дружбе двух ярких представителей мировой музыкальной культуры.

15 июня в Доме музыки состоится закрытие фестиваля – концерт «Летний вечер в стиле рок-н-ролл» с Денисом Мажуковым. Более подробная программа – на сайте учреждения.