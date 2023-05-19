«Твой Алешка не с тобою»: Сергей Жуков записал песню о Черном море

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков объявил о выходе новой лирической песни. Это будет трек об ушедшей любви, посвященный месту, где мы все наверняка хоть раз в жизни отдыхали.

«Нельзя провести целый месяц на черноморском побережье и не написать песню о Черном море, — пишет артист в Telegram. — Летний, уютный и по-настоящему теплый трек скоро в каждых наушниках страны».

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