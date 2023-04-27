Новая песня для школьного выпускного: Анатолий Цой презентовал клип «Лавочки»

Анатолий Цой. Фото: Global Look Press

Романтический хит напомнит о страстной юности.

27 апреля вышел новый клип певца Анатолия Цоя «Лавочки» — теплая и душевная история про первую любовь в старших классах.

Видео получилось не только музыкальным клипом, но и мини-фильмом на шесть минут, в котором снялся актер Константин Кулешов и молодые дарования Георгий Шиханов и Кристина Орловская. Концовка у ролика, кстати, весьма ироничная.

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О пути успеха Анатолия Цоя читайте в интервью певца на сайте Teleprogramma.pro.

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