Новая песня для школьного выпускного: Анатолий Цой презентовал клип «Лавочки»

27 апреля вышел новый клип певца Анатолия Цоя «Лавочки» — теплая и душевная история про первую любовь в старших классах.

Видео получилось не только музыкальным клипом, но и мини-фильмом на шесть минут, в котором снялся актер Константин Кулешов и молодые дарования Георгий Шиханов и Кристина Орловская. Концовка у ролика, кстати, весьма ироничная.