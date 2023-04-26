Фестиваль «Нашествие» вернется с сотней выступлений рок-звезд и молодых музыкантов

На рок-фестивале «Нашествие» 2023 года выступят более ста исполнителей и музыкальных групп, среди которых «Алиса», «Чайф», «Калинов мост», «Ария», Lumen, «Чиж & Co», Вячеслав Бутусов и другие. Событие состоится 4–6 августа в Калужской области. Для поклонников рока организуют две сцены, одна из которых будет молодежной — на нее выйдут более 60 молодых исполнителей и групп.

Также среди приглашенных артистов группа «Крематорий», Александр Ф. Скляр, «Анимация», Вадим Самойлов, «Жуки», Ольга Кормухина и Алексей Белов, музыканты золотого состава «Сектора Газа» и другие.

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Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что в 2020 и 2021 годах фестиваль переносился в связи с пандемией коронавируса, а в 2022-м «Нашествие» не состоялось без уточнения причины.