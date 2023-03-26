«Я вернусь»: Адель выпустит свой концерт в Лас-Вегасе на видео

Если вы не Филипп Киркоров и не можете посетить шоу певицы Адель в Лас-Вегасе, то для вас есть хорошие новости. 25 марта артистка вышла в соцсети, чтобы порадовать поклонников: ее концерты в «городе грехов» продолжатся летом 2023 года, а еще фирменное шоу будет записано на видео.

«Я знаю, что этого недостаточно. Так что я возвращаюсь, — пообещала Адель. – Я вернусь на несколько недель в июне и буду снимать это. И я собираюсь выпустить видео, чтобы убедиться, что каждый, кто хочет это увидеть, сможет это увидеть».

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Вот это подарок поклонникам! А то мы тут в России далеко не все можем позволить себе рвануть в Лас-Вегас и увидеть грандиозный концерт своими глазами.