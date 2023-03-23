Савичева, Пьеха, Дубцова, Джокер, Колдун споют на юбилейном концерте «Фабрики звезд»

22 апреля в Москве, в концертном зале «МТС Live Холл» состоится юбилейный концерт проекта «Фабрика звезд», посвященный 20-летию культового телепроекта. На нем выступят такие артисты, как Юлия Савичева, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Доминик Джокер, Дмитрий Колдун и другие. Зажженные передачей звезды исполнят свои первые нашумевшие хиты.
Ведущей шоу станет Яна Чурикова, которая ранее вела все сезоны проекта. Также на сцене можно будет увидеть Наталью Подольскую, группу «Тутси», Прохора Шаляпина, Юлю Михальчик, Михаила Гребенщикова и других «фабрикантов» разных сезонов. Организаторы концерта рассказали, что артисты споют именно те хиты, которые когда-то сделали их популярными.
«Пойти стоит, чтобы вместе со мной и остальными участниками «Фабрики звезд» вернуться во времена молодости, азарта и тех мгновений, которые, к сожалению, уже не вернуть, но оживить в своей памяти можно», - цитирует ТАСС Доминика Джокера.
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Напомним, что первая «Фабрика звезд» вышла на Первом канале в уже далеком 2002 году.