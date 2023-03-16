«Черешенка созрела»: Стас Костюшкин «зажег» на яхте с новым хитом

Стас Костюшкин

Стас Костюшкин. Фото: Global Look Press

Дамы, готовьтесь стирать каблуки на танцполе.

Певец Стас Костюшкин анонсировал выход новой песни под названием «Королева». Релиз трека, который будет греметь на всех дискотеках этим летом, состоится 24 марта. 51-летний артист подогрел новость горячим танцем, исполненным им на яхте.

«Шаг вправо, шаг влево —

Танцует королева.

Танцует королева.

По гороскопу Дева.

Шаг вправо, шаг влево —

Танцует королева.

Танцует королева.

Черешенка созрела», — поет Костюшкин.

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Добавим, что в 2022 году Стас выпустил три песни. И вот уже готов «взрывать» танцплощадки с новым хитом.

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