«Черешенка созрела»: Стас Костюшкин «зажег» на яхте с новым хитом

Певец Стас Костюшкин анонсировал выход новой песни под названием «Королева». Релиз трека, который будет греметь на всех дискотеках этим летом, состоится 24 марта. 51-летний артист подогрел новость горячим танцем, исполненным им на яхте.
«Шаг вправо, шаг влево —
Танцует королева.
Танцует королева.
По гороскопу Дева.
Шаг вправо, шаг влево —
Танцует королева.
Танцует королева.
Черешенка созрела», — поет Костюшкин.
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Добавим, что в 2022 году Стас выпустил три песни. И вот уже готов «взрывать» танцплощадки с новым хитом.