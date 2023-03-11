У Бориса Моисеева вышел новый альбом после смерти артиста

10 марта на электронных музыкальных площадках появился новых альбом Бориса Моисеева. Да-да, того самого, который скончался в сентябре 2022 года, а до этого не выступал по состоянию здоровья около семи лет.

Как это стало возможно – объяснила в соцсетях певица Лолита Милявская.