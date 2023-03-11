У Бориса Моисеева вышел новый альбом после смерти артиста

10 марта на электронных музыкальных площадках появился новых альбом Бориса Моисеева. Да-да, того самого, который скончался в сентябре 2022 года, а до этого не выступал по состоянию здоровья около семи лет.
Как это стало возможно – объяснила в соцсетях певица Лолита Милявская.
«Я дома, глажу белье - и вдруг звонок от Сережи Гороха, бессменного друга и директора Бори Моисеева. И Серега говорит: «У Бори вышел альбом вчера. Ты можешь его разметить в сетях?» Я говорю: «Да. Слушай, а когда песни были записаны?» Он говорит: «Ну, где-то с 2008 по 2011 годы. Они были в концерте, и Боря всегда шутил: когда меня не будет, тогда их выпустите». Вот, сейчас выпустили песни», - рассказала Лолита в Telegram. - Так хорошо, что альбом вышел. Поздравляю Борю. Послушайте, пожалуйста».
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Пластинка называется «Vogue21. Начни с себя», в нем 11 треков. В релизе сообщается, что Фонд памяти Бориса Моисеева, созданный Сергеем Горохом в ближайшие несколько лет выпустит около 50 неизданных ранее композиций.