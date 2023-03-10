«Король и Шут» сместили Инстасамку с первого места в чарте «Яндекс Музыки»

Панк-рок жив! Песни группы «Король и Шут» обогнали треки Инстасамки и музыканта Dvrst в чарте «Яндекс Музыки».

Культовая «Кукла Колдуна» заняла первую строчку, обогнав и трек «За деньги да» Инстасамки, который в сумме продержался на первом месте более 50 дней, а также фонк-ремикс Komarovo от Dvrst (Валерий Зайцев), резко поднявшийся в чарте после выхода компьютерной игры Atomic Heart.

По состоянию на 10 март чарте «Яндекс Музыки» одновременно находятся 22 песни «Короля и Шута» — последние четыре года таких результатов не было ни у одного артиста на данной музыкальной площадке. Наверняка на это повлиял недавний выход художественного сериала об истории панк-группы.