«Король и Шут» сместили Инстасамку с первого места в чарте «Яндекс Музыки»

Панк-рок жив! Песни группы «Король и Шут» обогнали треки Инстасамки и музыканта Dvrst в чарте «Яндекс Музыки».
Культовая «Кукла Колдуна» заняла первую строчку, обогнав и трек «За деньги да» Инстасамки, который в сумме продержался на первом месте более 50 дней, а также фонк-ремикс Komarovo от Dvrst (Валерий Зайцев), резко поднявшийся в чарте после выхода компьютерной игры Atomic Heart.
По состоянию на 10 март чарте «Яндекс Музыки» одновременно находятся 22 песни «Короля и Шута» — последние четыре года таких результатов не было ни у одного артиста на данной музыкальной площадке. Наверняка на это повлиял недавний выход художественного сериала об истории панк-группы.
Чарт «Яндекс Музыки» оккупирован «Королем и Шутом». Фото: «Яндекс Музыка»
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Также «Яндекс Музыка» проанализировала, что было популярно у ее слушателей этой зимой. Максимальное количество лайков в системе музыкальных рекомендаций «Моя волна» набрал трек «За деньги да» Инстасамки (она же Дарья Зотеева). Трек от Big Baby Tape и Aarne под название Hoodak MP3 отмечен, как набирающий лайки быстрее других. Главным фрешменом минувшей зимы стал White Gallows (он же Владислав Звягинцев). А среди звезд TikTok, прорвавшихся в музыкальную индустрию, первое место занял Xolidayboy (он же Иван Минаев).