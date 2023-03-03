«Мне холодно...»: Елена Воробей обнажилась в новом клипе

Юмористка и певица Елена Воробей анонсировала новую песню. 6 марта выйдет ее новый трек «Холодно», который сразу же будет поддержан клипом.

И здесь сразу два любопытных момента. Во-первых, обычно веселая и улыбчивая Воробей записала драматическую песню о болезненной любви и предательстве.

«Работа получается очень сильная. Песня больше чем о любви…» — пишет Елена в соцсетях.

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