«Мне холодно...»: Елена Воробей обнажилась в новом клипе

Елена Воробей

Елена Воробей показала себя во всей красе. Фото: Global Look Press

Градус повышен, как пел Киркоров.

Юмористка и певица Елена Воробей анонсировала новую песню. 6 марта выйдет ее новый трек «Холодно», который сразу же будет поддержан клипом.

И здесь сразу два любопытных момента. Во-первых, обычно веселая и улыбчивая Воробей записала драматическую песню о болезненной любви и предательстве.

«Работа получается очень сильная. Песня больше чем о любви…» — пишет Елена в соцсетях.

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Во-вторых, на первых кадрах клипа, опубликованных 55-летней артисткой, она сначала принимает эротические позы, а затем полностью обнажает спину. Не исключено, что в полном музыкальном видео могут быть еще более откровенные сцены. Уж заинтриговала так заинтриговала поклонников звезда «Аншлага»!

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