«Давай женицца»: Глюкоза вышла замуж за несколько мужчин в новом клипе

3 марта певица Глюкоза выпустила новую песню под названием «Давай женицца». В ней 36-летняя звезда призывает мужчину поскорее связать себя узами брака, так как ее лирическая героиня уже давно хочет красивую свадьбу и медовый месяц в Голливуде.

«Очень хочу, чтобы эта песня стала гимном грядущего свадебного сезона», — написала певица в Telegram.

Для поддержки трека Глюкоза сняла музыкальное видео, где она «выходит замуж» сразу за нескольких мужчин одновременно — разного возраста, роста и цвета кожи.