«Давай женицца»: Глюкоза вышла замуж за несколько мужчин в новом клипе

3 марта певица Глюкоза выпустила новую песню под названием «Давай женицца». В ней 36-летняя звезда призывает мужчину поскорее связать себя узами брака, так как ее лирическая героиня уже давно хочет красивую свадьбу и медовый месяц в Голливуде.
«Очень хочу, чтобы эта песня стала гимном грядущего свадебного сезона», — написала певица в Telegram.
Для поддержки трека Глюкоза сняла музыкальное видео, где она «выходит замуж» сразу за нескольких мужчин одновременно — разного возраста, роста и цвета кожи.
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Напомним, сама певица (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) счастлива в браке еще с 2006 года и воспитывает двух дочерей. Уже более десяти лет она не выпускает альбомов, а только синглы. В 2022 году у нее вышли пять треков и еще четыре в 2021-м. Символично, что одними из самых громких хитов артистки являются песни с названиями «Невеста», «Свадьба» и «Жениха хотела».