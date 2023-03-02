«Хочу, чтобы вы полюбили Tasso так же, как я!»: Кети Топурия спродюсировала дебютный альбом молодой певицы

1 марта певица Tasso (она же Анастасия Сисаури) презентовала свой дебютный мини-альбом «Запоминай». Юную исполнительницу и ее продюсера Кети Топурию поддержали на премьере известные люди из музыкальной индустрии: группа A’Studio, Валерия и Иосиф Пригожин, Наталья Подольская, Ольга Серябкина, Игорь Саруханов с женой и многие другие.

«Для меня это не просто очередное радостное событие, это осуществление мечты, которая жила со мной всю мою жизнь! Я помню, как мы начинали записывать первые треки. Было очень волнительно, но до жути интересно, какая песня больше всего понравится слушателю», — поделилась Tasso.

«Некоторые песни не были выпущены в первоначальном варианте, а переделывались до тех пор, пока мы не стали ими довольны на все сто процентов. А иные и вовсе не планировались для выпуска. Например, песня «Любовь-река» должна была быть очередным кавером для социальной сети, но вызвала сильное восхищение у слушателей».