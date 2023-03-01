Декольте, в котором можно утонуть: Ани Лорак и Марк Богатырев сыграли горячую пару в новом клипе

Певица Ани Лорак анонсировала релиз новой песни «Рядом, но не вместе» — со своего предстоящего альбома «Остров». Трек выйдет 3 марта. 44-летняя звезда рассказала, что он посвящен всем женщинам, которые боролись или до сих пор борются с токсичными отношениями.

«Чтобы стать женщиной, которой я являюсь сегодня, мне пришлось пройти через тяжелые уроки прошлых отношений. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что токсичная любовь — это не настоящая любовь и что это недостаток самоуважения», — пишет Каролина в Telegram. «Сейчас я благодарна всем этим переживаниям, которые привели меня к нужному моменту соединения с собой, а также тому, что я смогла найти человека, с которым я могу ощутить женское счастье».

Вместе с новой песней выйдет и клип, в котором того самого «токсичного партнера» певицы сыграл актер Марк Богатырев. Две звезды сыграли актерскую пару, которая кажется идеальной со стороны, но за закрытыми дверями между ними сверкают молнии ненависти. Смотрим тизер: