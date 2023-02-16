Певец IVAN, выступивший на скандальном концерте Носкова в Перми, выпустил трек о токсичных отношениях

Недавно в Перми состоялся концерт Николая Носкова, обернувшийся скандалом. Пришедшие на шоу зрители были возмущены: артист спел только две песни. На сцене вместо него большую часть времени отработал молодой певец IVAN, выступающий на разогреве у звезды.
«Накануне у нас был тяжелый перелет. Из-за этого Николай Иванович чувствовал себя плохо. Но он очень любит своего зрителя, поэтому не смог не выйти, не поздороваться, не спеть. Он рассчитывал отработать концерт полностью, к сожалению, во время выступления ему стало хуже», - прокомментировал казус IVAN.
«Николай Иванович всегда выступает вживую, поэтому отдал, сколько смог. После Перми у нас состоялись концерты в Екатеринбурге и Твери. Николай Иванович два часа выступал перед слушателями, и все были в восторге. Скоро у нас запланированы концерты в Москве, Рязани, Туле и многих других городах».
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Обложка трека «Обожглась». Фото: личный архив артиста
Молодой артист также представил свою новую песню «Обожглась», релиз которой состоялся 16 февраля.
«Песня о любви и отношениях, как и все мои композиции. Это бесконечная тема для всех нас. Любите сильно, но нежно, и ничего не бойтесь. Любовь разная, берегите ее, - говорит IVAN. - Искренне надеюсь, что история, рассказанная в ней, ни с кем не произойдет. А если и произошла, то ты обязательно найдешь силы это пережить. Не обжигайтесь, горите вместе ярко и долго!»
Кто такой IVAN и о чем он поет - читайте на сайте Teleprogramma.pro.