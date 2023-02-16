Певец IVAN, выступивший на скандальном концерте Носкова в Перми, выпустил трек о токсичных отношениях

Недавно в Перми состоялся концерт Николая Носкова, обернувшийся скандалом. Пришедшие на шоу зрители были возмущены: артист спел только две песни. На сцене вместо него большую часть времени отработал молодой певец IVAN, выступающий на разогреве у звезды.

«Накануне у нас был тяжелый перелет. Из-за этого Николай Иванович чувствовал себя плохо. Но он очень любит своего зрителя, поэтому не смог не выйти, не поздороваться, не спеть. Он рассчитывал отработать концерт полностью, к сожалению, во время выступления ему стало хуже», - прокомментировал казус IVAN.

«Николай Иванович всегда выступает вживую, поэтому отдал, сколько смог. После Перми у нас состоялись концерты в Екатеринбурге и Твери. Николай Иванович два часа выступал перед слушателями, и все были в восторге. Скоро у нас запланированы концерты в Москве, Рязани, Туле и многих других городах».