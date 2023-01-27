В ногу со временем: Олег Газманов обновил свою песню про солдат

Певец Олег Газманов перезаписал свою песню «Солдаты» 2008 года (альбом «Семь футов под килем»), сделав ее более актуальной. Теперь патриотическая композиция называется «Солдаты России», новая версия доступна на всех музыкальных площадках.

«Недавно я понял, что песня будет актуальной именно сейчас, если доработать текст и создать созвучный духу времени клип. Я переписал полностью второй куплет и изменил ключевую фразу припева», - отмечает старший Газманов.

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