SHAMAN анонсировал дебютный альбом и большие мартовские концерты

Певец SHAMAN сообщил о планах выпустить дебютный альбом в конце февраля. Кроме его уже раскрученных хитов «Я русский» и «Встанем» на пластинке появится песня «Мы», для которой записаны голоса российских военнослужащих. Название для большого релиза молодой человек пока еще не придумал.

Композиции из первого альбома 31-летнего артиста войдут в его новую концертную программу, рассказал SHAMAN агентству ТАСС. Шоу будет представлено публике 2 и 3 марта в большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, а также 9 и 13 марта в «Крокус Сити Холле» в Москве.