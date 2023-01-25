«Больше не в силах его скрывать»: Марина Кравец и Dj Smash записали совместный сингл

В ночь на 27 января состоится релиз совместного трека Марины Кравец и Dj Smash под названием «Ты со мной или нет». Об этом звезда Comedy Club сообщила 25-го числа.
«Мы больше не в силах его скрывать… Смотрим клип и слушаем наш новый сингл на всех цифровых площадках!» — написала Кравец в социальных сетях.
Клип, очевидно, выйдет вместе с песней. А пока поклонникам звезд доступен многообещающий музыкальный тизер.
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Напомним, Марина Кравец как певица ранее записывала треки вместе с Сергеем Кристовским, группой BrainStorm и другими музыкантами. В 2021 году она была одной из поющих участниц шоу «Маска» на НТВ.