«Тихо плачем в подушку»: Олег Верещагин и Наталья Рудова снялись в новом клипе Ольги Бузовой

20 января Россия отметит день рождения Ольги Бузовой. Скандальной певице и телеведущей исполнится 37 лет.

Артистка решила отметить эту дату выходом нового клипа «Заплачу», который уже несколько дней активно пиарит в соцсетях.

«Этот трек для нас — сильных, смелых и, самое главное, любимых собою! Иногда мы платим большую цену за нашу любовь, а потом тихо плачем в подушку…» — анонсировала Бузова в Telegram.

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