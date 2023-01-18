«Тихо плачем в подушку»: Олег Верещагин и Наталья Рудова снялись в новом клипе Ольги Бузовой

Ольга Бузова

Ольга Бузова на сцене. Фото: Global Look Press

Музыкальный ролик выйдет в день рождения певицы.

20 января Россия отметит день рождения Ольги Бузовой. Скандальной певице и телеведущей исполнится 37 лет.

Артистка решила отметить эту дату выходом нового клипа «Заплачу», который уже несколько дней активно пиарит в соцсетях.

«Этот трек для нас — сильных, смелых и, самое главное, любимых собою! Иногда мы платим большую цену за нашу любовь, а потом тихо плачем в подушку…» — анонсировала Бузова в Telegram.

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Ольга говорит, что это будет грандиозный ролик. Кроме нее самой, в нем снялись девять звезд. К 18 января певица назвала троих: Романа Каграманова, Олега Верещагина и Наталью Рудову.

Премьера клипа состоится 20 января в 14:00 на YouTube-канале Бузовой.

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