14 хитов, 10 клипов и два десятка звезд: поэт Михаил Гуцериев выпустил сборник своих песен «Я жду звонка»

Известный поэт Михаил Гуцериев традиционно открыл новый год выпуском коллекционного издания своих лучших песен. Новый сборник получил название «Я жду звонка» и включает в себя 14 песен и 10 видеоклипов, выпущенных в 2022 году.
Это композиции, записанные звездами первой величины самых разных направлений. Название изданию дал новый хит Стаса Михайлова «Я жду звонка», за создание которого Михаил Гуцериев и Виктор Дробыш были награждены дипломами фестиваля «Песня года – 2022».
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Добавим, что это уже одиннадцатый номерной сборник в дискографии автора текстов. Он получил уникальный дизайн в благородном вишневом цвете. Другие альбомы Михаила Гуцериева так же имели свои особые цвета: «Большая любовь» — изумрудно-золотой, «Особенные слова» — лавандовый, «Любовь уставших лебедей» — шоколадный, «Ориентир любви» — фиолетовый и так далее.
Новый релиз «Я жду звонка» стал доступен для прослушивания на всех цифровых музыкальных сайтах с 13 января.
В трек-лист сборника вошли песни:
- Лариса Долина, Николай Басков, Дима Билан, Юлианна Караулова, хор Академии Игоря Крутого — «Ночь счастливых надежд» (композитор Сергей Ревтов);
- Стас Михайлов — «Я жду звонка» (композитор Виктор Дробыш);
- Наталья Гордиенко — «Я счастливая» (композитор Сергей Ревтов);
- Руслан Алехно — «Виноват, прости» (композитор Олег Шаумаров);
- Брендон Стоун — «Правда без лица» (композитор Брендон Стоун);
- Лариса Долина и Гарик Зебелян — «Бежит от скуки Москва» (композитор Сергей Соболь);
- Анатолий Цой — «Покажу паранойю» (композитор Дарья Кузнецова);
- Евгений Жека Григорьев — «Женский каприз» (композиторы Евгений Григорьев и Андрей Ктитарев);
- Ирина Круг — «Огонь забытых мной цитат» (композитор Андрей Мисин);
- Анатолий Полотно и Федя Карманов — «Цветная Азия» (композитор Анатолий Полотно);
- Миа Манолли — «Бассмертная Афина» (композиторы Миа Манолли и Андрей Ктитарев);
- Сергей Ростовъ — «Кто любит меньше — тот умней» (композитор Сергей Ростовъ);
- Максим Олейников — «Нас толкает за рамки любовь» (композитор Максим Олейников);
- Руслан Алехно — «Ждет меня любимая» (композитор Сергей Ревтов).
А также клипы:
- Лариса Долина, Николай Басков, Дима Билан, Юлианна Караулова, хор Академии Игоря Крутого — «Ночь счастливых надежд» (режиссер Алина Верипя);
- Наталья Гордиенко — «Я счастливая» (режиссер Павел Худяков);
- Алена Ланская — «Наше счастье одно на двоих» (режиссер Александр Игудин);
- Зара — «Безумная» (режиссер Timó);
- Руслан Алехно — «Виноват, прости» (режиссеры Рустам Романов и Алина Верипя);
- Анатолий Цой — «Покажу паранойю»;
- Слава — «Голодная любовь» (режиссер Валентин Гросу);
- Евгений Жека Григорьев — «Женский каприз» (режиссер Рустам Романов);
- Лариса Долина и Гарик Зебелян — «Бежит от скуки Москва» (режиссеры Алексей Голубев и Константин Белошапка);
- «Хор Турецкого» — «Ленинградский горьковатый хлеб» (режиссер Рустам Романов).