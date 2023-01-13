14 хитов, 10 клипов и два десятка звезд: поэт Михаил Гуцериев выпустил сборник своих песен «Я жду звонка»

«Я жду звонка»

Обложка сборника «Я жду звонка». Фото: Gutseriev Media 

Пластинка включает в себя композиции, вышедшие в 2022 году.

Известный поэт Михаил Гуцериев традиционно открыл новый год выпуском коллекционного издания своих лучших песен. Новый сборник получил название «Я жду звонка» и включает в себя 14 песен и 10 видеоклипов, выпущенных в 2022 году.

Это композиции, записанные звездами первой величины самых разных направлений. Название изданию дал новый хит Стаса Михайлова «Я жду звонка», за создание которого Михаил Гуцериев и Виктор Дробыш были награждены дипломами фестиваля «Песня года – 2022».

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Добавим, что это уже одиннадцатый номерной сборник в дискографии автора текстов. Он получил уникальный дизайн в благородном вишневом цвете. Другие альбомы Михаила Гуцериева так же имели свои особые цвета: «Большая любовь» — изумрудно-золотой, «Особенные слова» — лавандовый, «Любовь уставших лебедей» — шоколадный, «Ориентир любви» — фиолетовый и так далее.

Новый релиз «Я жду звонка» стал доступен для прослушивания на всех цифровых музыкальных сайтах с 13 января.  

В трек-лист сборника вошли песни:

  1. Лариса Долина, Николай Басков, Дима Билан, Юлианна Караулова, хор Академии Игоря Крутого — «Ночь счастливых надежд» (композитор Сергей Ревтов);
  2. Стас Михайлов — «Я жду звонка» (композитор Виктор Дробыш);
  3. Наталья Гордиенко — «Я счастливая» (композитор Сергей Ревтов);
  4. Руслан Алехно — «Виноват, прости» (композитор Олег Шаумаров);
  5. Брендон Стоун — «Правда без лица» (композитор Брендон Стоун);
  6. Лариса Долина и Гарик Зебелян — «Бежит от скуки Москва» (композитор Сергей Соболь);
  7. Анатолий Цой — «Покажу паранойю» (композитор Дарья Кузнецова);
  8. Евгений Жека Григорьев — «Женский каприз» (композиторы Евгений Григорьев и Андрей Ктитарев);
  9. Ирина Круг — «Огонь забытых мной цитат» (композитор Андрей Мисин);
  10. Анатолий Полотно и Федя Карманов — «Цветная Азия» (композитор Анатолий Полотно);
  11. Миа Манолли — «Бассмертная Афина» (композиторы Миа Манолли и Андрей Ктитарев);
  12. Сергей Ростовъ — «Кто любит меньше — тот умней» (композитор Сергей Ростовъ);
  13. Максим Олейников — «Нас толкает за рамки любовь» (композитор Максим Олейников);
  14. Руслан Алехно — «Ждет меня любимая» (композитор Сергей Ревтов).

А также клипы:

  1. Лариса Долина, Николай Басков, Дима Билан, Юлианна Караулова, хор Академии Игоря Крутого — «Ночь счастливых надежд» (режиссер Алина Верипя);
  2. Наталья Гордиенко — «Я счастливая» (режиссер Павел Худяков);
  3. Алена Ланская — «Наше счастье одно на двоих» (режиссер Александр Игудин);
  4. Зара — «Безумная» (режиссер Timó);
  5. Руслан Алехно — «Виноват, прости» (режиссеры Рустам Романов и Алина Верипя);
  6. Анатолий Цой — «Покажу паранойю»;
  7. Слава — «Голодная любовь» (режиссер Валентин Гросу);
  8. Евгений Жека Григорьев — «Женский каприз» (режиссер Рустам Романов);
  9. Лариса Долина и Гарик Зебелян — «Бежит от скуки Москва» (режиссеры Алексей Голубев и Константин Белошапка);
  10. «Хор Турецкого» — «Ленинградский горьковатый хлеб» (режиссер Рустам Романов).

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