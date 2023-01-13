14 хитов, 10 клипов и два десятка звезд: поэт Михаил Гуцериев выпустил сборник своих песен «Я жду звонка»

Известный поэт Михаил Гуцериев традиционно открыл новый год выпуском коллекционного издания своих лучших песен. Новый сборник получил название «Я жду звонка» и включает в себя 14 песен и 10 видеоклипов, выпущенных в 2022 году.

Это композиции, записанные звездами первой величины самых разных направлений. Название изданию дал новый хит Стаса Михайлова «Я жду звонка», за создание которого Михаил Гуцериев и Виктор Дробыш были награждены дипломами фестиваля «Песня года – 2022».

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Добавим, что это уже одиннадцатый номерной сборник в дискографии автора текстов. Он получил уникальный дизайн в благородном вишневом цвете. Другие альбомы Михаила Гуцериева так же имели свои особые цвета: «Большая любовь» — изумрудно-золотой, «Особенные слова» — лавандовый, «Любовь уставших лебедей» — шоколадный, «Ориентир любви» — фиолетовый и так далее.

Новый релиз «Я жду звонка» стал доступен для прослушивания на всех цифровых музыкальных сайтах с 13 января.

В трек-лист сборника вошли песни: