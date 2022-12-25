Долина, Боярский, Лещенко, Киркоров и другие артисты исполнят песни Виктора Резникова в Москве

2 марта 2023 года в Crocus City Hall состоится концерт, посвященный 70-летию композитора и поэта Виктора Резникова. Ведущей меропрития выступит известная певица Лариса Долина.
«Как я счастлива, что вы все снова услышите шедевры, написанные моим любимым композитором и другом - Витей Резниковым! Я всегда говорила и буду говорить, что у меня чувство, что все витины песни, которые я пою по сей день, написаны мной… Настолько мы были близки в наших музыкальных отношениях», - пишет Долина в Telegram.
«Уникальный, ни на кого не похожий, трогательный, чистый, бесконечно талантливый, теплый, сердечный… Таким был Витя и в жизни, и в музыке… Опередивший время…»
На сцену в этот вечер выйдут Михаил Боярский, Игорь Николаев, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Владимир Пресняков, Александр Розенбаум, Максим Леонидов, Александр Панайтов, Артур Пирожков, группа «А-студио», Лолита и другие артисты. Прозвучат песни Резникова «Родная», «Телефонная книжка», «Льдинка», «Улетай, туча», «Я не умею танцевать», «Недотрога», «Половинка», «Дворик» и многие другие.
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На концерте будет проводиться телесъемка.