Долина, Боярский, Лещенко, Киркоров и другие артисты исполнят песни Виктора Резникова в Москве

2 марта 2023 года в Crocus City Hall состоится концерт, посвященный 70-летию композитора и поэта Виктора Резникова. Ведущей меропрития выступит известная певица Лариса Долина.

«Как я счастлива, что вы все снова услышите шедевры, написанные моим любимым композитором и другом - Витей Резниковым! Я всегда говорила и буду говорить, что у меня чувство, что все витины песни, которые я пою по сей день, написаны мной… Настолько мы были близки в наших музыкальных отношениях», - пишет Долина в Telegram.

«Уникальный, ни на кого не похожий, трогательный, чистый, бесконечно талантливый, теплый, сердечный… Таким был Витя и в жизни, и в музыке… Опередивший время…»