У Натальи Гордиенко вышла песня о любви на русском языке

16 декабря в эфире российских радиостанций и на музыкальных онлайн-площадках состоялась премьера песни Натальи Гордиенко «Любимый». Это русскоязычная версия композиции Habibi, которую артистка исполнила в дуэте с R&B-певцом Mohombi в 2016 году.

Слова написал поэт Михаил Гуцериев. Обновленная песня является своего рода продолжением его совместной работы с Натальей Гордиенко «Я счастливая». Гуцериев написал не просто стихи, раскрывающие искренние чувства влюбленной женщины, но создал настоящую восточную сказку в стихах о любви, с увлекательным сюжетом, красивым слогом и яркими образами.