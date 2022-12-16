У Натальи Гордиенко вышла песня о любви на русском языке

16 декабря в эфире российских радиостанций и на музыкальных онлайн-площадках состоялась премьера песни Натальи Гордиенко «Любимый». Это русскоязычная версия композиции Habibi, которую артистка исполнила в дуэте с R&B-певцом Mohombi в 2016 году.
Слова написал поэт Михаил Гуцериев. Обновленная песня является своего рода продолжением его совместной работы с Натальей Гордиенко «Я счастливая». Гуцериев написал не просто стихи, раскрывающие искренние чувства влюбленной женщины, но создал настоящую восточную сказку в стихах о любви, с увлекательным сюжетом, красивым слогом и яркими образами.
«Для меня всегда большая честь петь песни на стихи Михаила Гуцериева. В очередной раз это не просто слова, а мои чувства и эмоции, которые во мне внутри. Михаил Сафарбекович умеет стихами передать то, что хочет выразить артист. Это всегда талантливо», — говорит Гордиенко.
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, в 2021 году Наталья Гордиенко представила Молдову на конкурсе «Евровидение». Она исполнила песню Sugar на стихи Михаила Гуцериева и музыку Филиппа Киркорова и Димитриса Контопулоса.