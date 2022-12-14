Валерия исполнила песню «Звенит январская вьюга» для новогоднего шоу «ВКонтакте»

28 декабря сервис «VK Музыка» проведет в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте» новогоднее шоу «VK под шубой». В нем примут участие Клава Кока, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, группы The Hatters, IOWA и другие артисты.

Все они исполнят популярные новогодние хиты с известными представителями эстрады, имена которых пока держатся в секрете. Но одного звездного гостя сервис уже раскрыл – это певица Валерия. Она записала вместе с группой The Hatters новую версию песни «Звенит январская вьюга».

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