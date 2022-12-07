Новогодний концерт «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» соберет 50 ярчайших звезд

Вечером 7 декабря в московском Adrenaline Stadium состоится концерт-съемка масштабного шоу «Танцы! Елка! Муз-ТВ!», которое выйдет в эфире канала в новогоднюю ночь сразу после боя курантов. 50 популярных звезд поздравят гостей концерта и телезрителей своими суперхитами, которые в 2022 году звучали из каждого утюга и возглавляли все топы отечественных музыкальных рейтингов.

Дарить отличное настроение на одной сцене будут: «Дискотека Авария», Николай Басков, Дима Билан, Артур Пирожков, Мот, Dabro, Ольга Бузова, Супер Жорик, Galibri & Mavik, Владимир Пресняков, Елка, Хабиб, Стас Костюшкин, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, Ольга Серябкина, SHAMAN, Ваня Дмитриенко, Юлианна Караулова, IOWA, Митя Фомин, «Винтаж», Анна Седокова, Звонкий, Анита Цой, Валя Карнавал и многие другие.

«Какой же праздник без главного новогоднего суперхита, который горячо любим всей страной вот уже более двадцать лет? Зрителям «Муз-ТВ» подарим нашу «Новогоднюю», вместе устроим настоящий драйв, феерию, споем и станцуем! Мы готовим эксклюзивные спецэффекты, которые в новогоднюю ночь сразу после боя курантов зададут правильный настрой в каждом доме!» — говорят музыканты «Дискотеки Авария».

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