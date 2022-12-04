«Бал Клавы Коки» покажут онлайн

Вечером 4 декабря на «ЦСКА Арене» в Москве наконец-то состоится ранее перенесенный «Бал Клавы Коки».

Те, кто не успел приобрести билет на грандиозной шоу, смогут посмотреть прямую трансляцию концерта в сообществе «VK Музыка» в популярной социальной сети.

В этот волнительный день Клава попросила всех своих поклонников «быть с ней», где бы они не находились. Также она обещала, что в начале шоу будет «самый сок». Известно, что на разогреве у звезды выступит молодой певец на разогреве Ваня Дмитриенко.

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Видеотрансляция бала пройдет «ВКонтакте». Начало - в 20:00.