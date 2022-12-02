«Яндекс Музыка» назвала самых популярных исполнителей 2022 года

«Яндекс Музыка» подвела итоги 2022 года. Сервис проанализировал, что было популярно у его пользователей, а также собрал ключевые музыкальные тенденции. Плейлисты с самыми прослушиваемыми треками года уже доступны в приложении.

По наблюдениям аналитиков сервиса, пользователи стали больше слушать музыку. Так, к концу года время прослушивания выросло до 29 часов в месяц. Это на три часа больше, чем в начале 2022-го. Система рекомендаций Яндекса «Моя волна» подсказывает пользователям, какие новые треки подходят под их музыкальные предпочтения.

А вот и музыкальные лидеры 2022-го.

Лайк года — Anna Asti.

В этом году певица начала свою сольную карьеру с трека «Феникс»: он вышел в январе и до сих пор не покидает чарт «Яндекс Музыки». Треки Анны набрали больше всего лайков в «Моей волне».

Прорыв в «Моей волне» — Inna.

Румынская певица, чьи песни становятся международными хитами, оказалась самой популярной в «Моей волне». Ее треки в системе рекомендаций пользователи слушали в этом году больше всего.

Самый успешный альбом — Miyagi & Эндшпиль Hattori.

Сразу после выхода все треки нового альбома заняли верхние позиции в топе самых прослушиваемых новинок за первый уикенд.