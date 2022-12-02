«Яндекс Музыка» назвала самых популярных исполнителей 2022 года

«Яндекс Музыка» подвела итоги 2022 года. Сервис проанализировал, что было популярно у его пользователей, а также собрал ключевые музыкальные тенденции. Плейлисты с самыми прослушиваемыми треками года уже доступны в приложении.
По наблюдениям аналитиков сервиса, пользователи стали больше слушать музыку. Так, к концу года время прослушивания выросло до 29 часов в месяц. Это на три часа больше, чем в начале 2022-го. Система рекомендаций Яндекса «Моя волна» подсказывает пользователям, какие новые треки подходят под их музыкальные предпочтения.
А вот и музыкальные лидеры 2022-го.
Лайк года — Anna Asti.
В этом году певица начала свою сольную карьеру с трека «Феникс»: он вышел в январе и до сих пор не покидает чарт «Яндекс Музыки». Треки Анны набрали больше всего лайков в «Моей волне».
Прорыв в «Моей волне» — Inna.
Румынская певица, чьи песни становятся международными хитами, оказалась самой популярной в «Моей волне». Ее треки в системе рекомендаций пользователи слушали в этом году больше всего.
Самый успешный альбом — Miyagi & Эндшпиль Hattori.
Сразу после выхода все треки нового альбома заняли верхние позиции в топе самых прослушиваемых новинок за первый уикенд.
Самый зашоренный трек — Егор Крид и Михаил Шуфутинский «3-е сентября».
Трек стал таким же популярным, как и его предшественник — хит Михаила Шуфутинского. К слову, гуру шансона перезаписал припев популярной песни ради ремейка с Кридом.
Фрешмен года — Aarne.
Это музыкальный продюсер и битмейкер, чье творчество отражает весь диапазон трендовой музыки последних лет. Победу в данной номинации ему принес дебютный альбом AA Language, который он готовил на протяжении нескольких лет. В альбом вошли 15 фитов почти со всеми современными звездами российского хип-хопа.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Добавим, что «Яндекс Музыка» собрала для каждого пользователя личный плейлист «Мой 22-й» с его самыми прослушиваемыми треками в уходящем год. Персональная статистика за год также уже доступна в приложении для подписчиков «Плюса».
К предстоящим праздникам в «Моей волне» появилась новогодняя настройка. С ней рекомендательная система подберет праздничные композиции с учетом музыкальных вкусов слушателя.