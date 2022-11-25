Полина Гагарина устроила горячие танцы в туалете в новом клипе

В ночь на 25 ноября вышел четвертый студийный альбом Полины Гагариной «Вдох».

35-летняя певица порадовала поклонников девятью новыми треками, автобиографичными по своему содержанию. И сразу же выпустила клип на одну из новых песен — «Бабочки».

В музыкальном видео героиня Полины уходит со свидания и устраивает страстные танцы в туалете ресторана, затем идет на улицу под дождь и продолжает перфоманс. А в финале зрителей ждет огненная концовка со щепоткой юмора.