Полина Гагарина устроила горячие танцы в туалете в новом клипе

В ночь на 25 ноября вышел четвертый студийный альбом Полины Гагариной «Вдох».
35-летняя певица порадовала поклонников девятью новыми треками, автобиографичными по своему содержанию. И сразу же выпустила клип на одну из новых песен — «Бабочки».
В музыкальном видео героиня Полины уходит со свидания и устраивает страстные танцы в туалете ресторана, затем идет на улицу под дождь и продолжает перфоманс. А в финале зрителей ждет огненная концовка со щепоткой юмора.
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В релизе отмечено, что танцевальная композиция «Бабочки» значительно отличается от настроения всей пластинки. В выпущенных треках «Тени», «Плакали» и «Последний ноябрь» Гагарина продолжает эксперименты с новым для нее жанром ретровейв, начатые певицей в сингле «Вода». А завершает альбом песня «Мировой океан» — единственная баллада, открывающая новую, уже совершенно другую для артистки историю.