Свежая порция «шепота рыжего»: «Иванушки International» выпустили новую песню

25 ноября на музыкальный цифровых площадках появилась новая песня группы «Иванушки International» под названием «Две звезды».

И хотя популярный коллектив — это три звезды (Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко), но поют они о сладких воспоминаниях первой любви парня и девушки.