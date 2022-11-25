Свежая порция «шепота рыжего»: «Иванушки International» выпустили новую песню

25 ноября на музыкальный цифровых площадках появилась новая песня группы «Иванушки International» под названием «Две звезды».
И хотя популярный коллектив — это три звезды (Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко), но поют они о сладких воспоминаниях первой любви парня и девушки.
«Две звезды — две планеты,
В бесконечности сюжета,
Оставляя след на сердце,
Ну почему ты всегда уходишь, почему?» — поют артисты.
Музыку и слова композиции написал продюсер группы Игорь Матвиенко. Культовый «шепот» Григорьева-Апполонова присутствует.
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Добавим, что в последние годы «Иванушки» выпускают мало новой музыки, продолжая исполнять хиты девяностых и нулевых, так что каждая новая их песня — это событие.