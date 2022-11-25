Свежая порция «шепота рыжего»: «Иванушки International» выпустили новую песню

Иванушки International

Иванушки International. Фото: Global Look Press

Композиция называется «Две звезды».

25 ноября на музыкальный цифровых площадках появилась новая песня группы «Иванушки International» под названием «Две звезды».

И хотя популярный коллектив — это три звезды (Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко), но поют они о сладких воспоминаниях первой любви парня и девушки.

«Две звезды — две планеты,

В бесконечности сюжета,

Оставляя след на сердце,

Ну почему ты всегда уходишь, почему?» — поют артисты.

Музыку и слова композиции написал продюсер группы Игорь Матвиенко. Культовый «шепот» Григорьева-Апполонова присутствует.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Добавим, что в последние годы «Иванушки» выпускают мало новой музыки, продолжая исполнять хиты девяностых и нулевых, так что каждая новая их песня — это событие.

Читайте также