Концерт «Дискотеки Авария» в Москве: музыканты соберут поклонников 25 ноября

Любимые публикой «маньяки на острие атаки» выступят в Москве с большим сольным концертом. 25 ноября группа «Дискотека Авария» сыграет все свои главные хиты в «Главклубе».
Звезды 90-х, завоевавшие дискотеки песнями «Если хочешь остаться», «Небо», «Заколебал ты», «Новогодняя» и многими другими, грянут еще раз и докажут, что их запал никуда не делся.
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Напомним, после нескольких изменений в составе группа представляет собой дуэт Алексея Рыжова и Алексея Серова, которые «взрывали» танцполы в 90-х и продолжают это делать по сей день в статусе живых музыкальных легенд.
Услышать их вживую можно будет 25 ноября с 20:00 в «Главclub».