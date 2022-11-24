Концерт «Дискотеки Авария» в Москве: музыканты соберут поклонников 25 ноября

Любимые публикой «маньяки на острие атаки» выступят в Москве с большим сольным концертом. 25 ноября группа «Дискотека Авария» сыграет все свои главные хиты в «Главклубе».

Звезды 90-х, завоевавшие дискотеки песнями «Если хочешь остаться», «Небо», «Заколебал ты», «Новогодняя» и многими другими, грянут еще раз и докажут, что их запал никуда не делся.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».