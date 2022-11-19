«Как будто слушаю Пугачеву и Киркорова»: в Сети раскритиковали новый трек Jony и Анны Asti

Исполнители Jony и Anna Asti выпустили совместную песню «Как любовь твою понять?». Трек не только залетел в музыкальные чарты, но и привлек внимание хейтеров.
Песня «Как любовь твою понять?» повествует о непростых взаимоотношениях мужчины и женщины. Jony и Anna Asti с помощью голосов хотели передать ощущения от ссор и «эмоциональных качель».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Вот и вышел в свет столь долгожданный релиз! Мой первый совместный трек с девушкой. С человеком, обладающим столь пронзительным и пробивающим до души голосом!», – поделился в личном микроблоге Jony.
А вот поклонники артистов неоднозначно восприняли новую композицию:
«А для трезвых людей выйдут песни нормальные?», «Asti слишком кричит, пытается перекричать Jony», «Как будто слушаю Пугачеву и Киркорова».
Напомним, ранее Анна Аsti вспомнила, как девочкой мечтала о большой сцене и славе.