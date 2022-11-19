«Как будто слушаю Пугачеву и Киркорова»: в Сети раскритиковали новый трек Jony и Анны Asti

Исполнители Jony и Anna Asti выпустили совместную песню «Как любовь твою понять?». Трек не только залетел в музыкальные чарты, но и привлек внимание хейтеров.

Песня «Как любовь твою понять?» повествует о непростых взаимоотношениях мужчины и женщины. Jony и Anna Asti с помощью голосов хотели передать ощущения от ссор и «эмоциональных качель».

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«Вот и вышел в свет столь долгожданный релиз! Мой первый совместный трек с девушкой. С человеком, обладающим столь пронзительным и пробивающим до души голосом!», – поделился в личном микроблоге Jony.

А вот поклонники артистов неоднозначно восприняли новую композицию: