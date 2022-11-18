От Ирины Аллегровой до Люси Чеботиной: «Песня года – 2022» грянет в начале декабря

3 декабря в московском «Мегаспорте» пройдет концерт-съемка телефестиваля «Песня года – 2022». Более сорока артистов, чьи новые песни стали хитами в этом году, выступят на одной сцене.

А это Филипп Киркоров, Лариса Долина, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Кристина Орбакайте, Дима Билан, Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа DaBro, Мари Краймбрери, Владимир Пресняков, Николай Басков, Сергей Лазарев, Александр Буйнов, Валерия, Олег Газманов, Лолита, Игорь Николаев, Елка, Леонид Агутин, Anna Asti, Артур Пирожков, Клава Кока, Люся Чеботина, дуэт Gayazov$ Brother$, Звонкий, Коста Лакоста, Денис Клявер, Jony, Руслан Алехно, Shaman, Гоша Куценко, Хабиб, Ваня Дмитриенко и другие.

Начало концерта — в 18.00.

В телеэфир шоу выйдет на канале «Россия 1» 1 и 2 января.