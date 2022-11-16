«Нужно делиться любовью»: Ольга Серябкина выпустит мини-альбом «Зимний»

«Очень жду этого дня. Хочу, чтобы все, кто слышал мою новую музыку, согревался под нее в наступающие холода, - пишет 37-летняя Ольга в Telegram. - Вообще, сейчас такой период, когда нужно делиться любовью, музыкой и чем-то хорошим. И я делюсь с вами своей энергией. Уверена, когда вы услышите мою музыку, вы почувствуете все сами».

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Напомним, весной 2022 года певица выпустил второй сольный полноформатный альбом под названием «Синий цвет твоей любви». Но, похоже, что с рождением сына ее творческие силы возросли – и вот уже готов новый музыкальный релиз.