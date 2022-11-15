Музыканты «Кино» сыграют с симфоническим оркестром в «Крокус Сити Холле»

22 ноября в «Крокус Сити Холл» состоится концерт проекта «Симфоническое кино» с участием гитариста рок-группы «Кино» Юрия Каспаряна. Шоу будет посвящено годовщине со дня рождения Виктора Цоя - в этом году культовому музыканту исполнилось бы 60 лет.
Зрители в зале услышат композиции из репертуара группы «Кино», а также несколько новых сочинений, написанных специально для этого выступления. Для поклонников легендарного коллектива сыграют барабанщик «Кино» Олег Шунцов, бас-гитарист Виктор Савич и большой симфонический оркестр из 60 музыкантов под руководством дирижера Антона Шабурова.
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Особой фишкой концерта станет его видеоряд, созданный при участии искусственного интеллекта и основанный на рисунках самого Виктора Цоя. Над визуальной составляющей работал сын звезды - продюсер Александр Цой.
«В последнее время я экспериментирую над созданием видеоряда для концерта, в том числе с помощью нейросетей. Можно сказать, что компьютер сам рисует кадры анимации на основе моих текстовых запросов, я выступаю кем-то вроде режиссера и арт-директора, решаю, что я хочу получить, в каком стиле. Потом сам монтирую из получившегося материала видео под музыку. Такое совместное творчество с искусственным интеллектом», - цитирует ТАСС Александра Цоя.
Добавим, что 28 ноября музыканты приедут с симфонической программой в Киров.