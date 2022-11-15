Музыканты «Кино» сыграют с симфоническим оркестром в «Крокус Сити Холле»

22 ноября в «Крокус Сити Холл» состоится концерт проекта «Симфоническое кино» с участием гитариста рок-группы «Кино» Юрия Каспаряна. Шоу будет посвящено годовщине со дня рождения Виктора Цоя - в этом году культовому музыканту исполнилось бы 60 лет.

Зрители в зале услышат композиции из репертуара группы «Кино», а также несколько новых сочинений, написанных специально для этого выступления. Для поклонников легендарного коллектива сыграют барабанщик «Кино» Олег Шунцов, бас-гитарист Виктор Савич и большой симфонический оркестр из 60 музыкантов под руководством дирижера Антона Шабурова.

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