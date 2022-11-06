Спустя шесть лет: Полина Гагарина анонсировала четвертый альбом

6 ноября певица Полина Гагарина опубликовала в социальной сети фото себя в белом купальнике, и призналась, что вся эта пикантность только для привлечения внимания к действительно важной новости.
Звезда объявила, что 25 ноября выходит ее новый альбом. Название пластинки 35-летняя артистка пока не стала раскрываться и попросила поклонников угадать его. Полина дала подсказку – оно связано с воздухом.
Напомним, Гагарина за свою карьеру выпустила всего три студийных альбома, последний – в 2016 году. 2022-й получился у певицы достаточно плодотворным, в этом году она выпустила уже три сингла и одну песню-саундтрек.
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Добавим, что недавно артистка анонсировала новое концертное шоу под названием «Навсегда». Его премьера состоится 27 мая 2023-го.