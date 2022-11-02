Олег Газманов запустил всероссийский конкурс патриотической песни

Олег Газманов

Олег Газманов. Фото: Global Look Press

Масштабный проект подарит стране множество новых музыкальных произведений о любви к Родине.

Певец Олег Газманов объявил о создании общенационального проекта поддержки российской песни под названием «Родники», который символично стартует 4 ноября. В эту дату заработает портал, на котором поэты, композиторы, музыканты и аранжировщики смогут размещать свои патриотические произведения, чтобы принять участие в большом конкурсе. Жанр песни не имеет значения, главное — чтобы она была на русском языке.

«Мы хотим, чтобы был материал музыкальный и поэтический, который бы помогал нашей стране, развивал ее. В конкурсе будет пять номинаций», — цитирует Газманова ТАСС.

Народный артист России выступит художественным руководителем и творческим куратором «Родников». По его словам, идея этого конкурса пришла к нему еще в начале «нулевых». А сейчас для нее самое время.

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Номинации конкурса: стихи, музыка, исполнение, аранжировка и песня.

Заявки будут приниматься до 14 мая 2023 года. 15 июня жюри объявит имена 28 номинантов на победу.

Они примут участие в гала-концерте в сентябре 2023 года, где будут объявлены трое победителей по мнению жюри и один лидер народного голосования.

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