Олег Газманов запустил всероссийский конкурс патриотической песни

Певец Олег Газманов объявил о создании общенационального проекта поддержки российской песни под названием «Родники», который символично стартует 4 ноября. В эту дату заработает портал, на котором поэты, композиторы, музыканты и аранжировщики смогут размещать свои патриотические произведения, чтобы принять участие в большом конкурсе. Жанр песни не имеет значения, главное — чтобы она была на русском языке.

«Мы хотим, чтобы был материал музыкальный и поэтический, который бы помогал нашей стране, развивал ее. В конкурсе будет пять номинаций», — цитирует Газманова ТАСС.

Народный артист России выступит художественным руководителем и творческим куратором «Родников». По его словам, идея этого конкурса пришла к нему еще в начале «нулевых». А сейчас для нее самое время.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».