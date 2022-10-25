Назад в 90-е и 00-е: «Муз-ТВ» приглашает на зажигательное шоу золотых хитов

30 октября в московском концертном зале Music Media Dome состоится масштабное шоу «Золотые хиты Муз-ТВ». Кумиры нескольких поколений погрузят гостей в атмосферу приятной ностальгии по 90-м и 00-м.
В этом году зрителей ждут все музыкальное «золото» и многочисленные сюрпризы в лучших традициях канала. На сцену выйдут более 30 звезд: Влад Сташевский, Шура, Сергей Бобунец («Смысловые Галлюцинации»), «На-На», «Вирус», «Демо», Татьяна Буланова, Наталия Гулькина, Стас Костюшкин, «Лицей», «Отпетые мошенники», «Reflex», Дмитрий Маликов, «Братья Грим», Митя Фомин, Александр Шоуа & «Непара», 5sta Family, золотой состав группы «Стрелки», «Банд’Эрос», DJ Groove, Plazma, «Блестящие», Юлия Савичева, Катя Лель, Алиса Мон и другие артисты, чьи хиты взрывали чарты в прошлых десятилетиях.
«Я вам отвечу, есть три кита, на которых держится песня: мелодия, несложные запоминающиеся слова, в каких-то моментах повторяющиеся, и, конечно, голос, тембр исполнителя, который по-своему увидел и преподнес эту песню, - делится опытом певица Наталья Гулькина. - Все три составляющие — фундамент любой песни. И они становятся хитами и звучат годами!»
«Золотым хит становится только тогда, когда он трогает душу и сердце. Тот, кто пишет хит – он очень хороший психолог. Ну и, конечно, это невероятные музыкальные данные, невероятный голос и еще технические факторы. Хит – это большая-большая работа. Если кто-то говорит: «Я написал этот хит за пять минут», значит, работа его души длилась очень долго, чтобы созрела эта композиция», - добавляет Ирина Нельсон из группы Reflex.
«Некоторые люди играют медленные произведения, и при этом толпа беснуется, а рядом с ним выходит человек, который играет поживее – и никому ничего не надо. Тут вопрос любви и открытости самого артиста: как его интонации доходят до сердца и каких-то нервов того, кто слушает. Это очень важно. Наверное, самый главный ответ на все эти вопросы лежит через сердце исполнителя, его умение донести до слушателя музыкальный материал», - отмечает Александр Шоуа.
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Напомним, концерт «Золотые хиты Муз-ТВ» — это ежегодное событие, ставшее любимой традицией национального музыкального канала. На многотысячном танцполе собираются самые знаковые артисты, чтобы вновь громко заявить о себе и зазвучать с прежней силой.
«Муз-ТВ» приглашает зрителей 30 октября в 18:00 зарядиться теплой ностальгической атмосферой в Music Media Dome. Билеты можно приобрести здесь.