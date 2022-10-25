Назад в 90-е и 00-е: «Муз-ТВ» приглашает на зажигательное шоу золотых хитов

Напомним, концерт «Золотые хиты Муз-ТВ» — это ежегодное событие, ставшее любимой традицией национального музыкального канала. На многотысячном танцполе собираются самые знаковые артисты, чтобы вновь громко заявить о себе и зазвучать с прежней силой.

«Муз-ТВ» приглашает зрителей 30 октября в 18:00 зарядиться теплой ностальгической атмосферой в Music Media Dome. Билеты можно приобрести здесь.