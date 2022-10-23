«Не со мной гулять по Парижу и Эмиратам»: Клава Кока выпустит новые песню и клип

Певица Клава Кока анонсировала выход своей новой песни под названием «Не со мной». Релиз трека состоится 27 октября. И в этот же день должен выйти клип.
26-летняя артистка называет это песню одной из самых важных для себя. Это будет медленная лиричная баллада с грустным мотивом.
«Не со мной тепе провожать алые закаты,
Не со мной гулять по Парижу и Эмиратам,
Не со мной в квартире мечты разделять квадраты,
Не со мной… Мы сами с тобой в этом виноваты», - поет Клава в новом треке.
Клип снимался за рубежом. В нем будут дождь, горы, обнаженная Кока в ванне и кто-то из ее родственников.
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