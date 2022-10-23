«Не со мной гулять по Парижу и Эмиратам»: Клава Кока выпустит новые песню и клип

Клава Кока

Клава Кока на сцене. Фото: Global Look Press

Певица записала грустный трек.

Певица Клава Кока анонсировала выход своей новой песни под названием «Не со мной». Релиз трека состоится 27 октября. И в этот же день должен выйти клип.

26-летняя артистка называет это песню одной из самых важных для себя. Это будет медленная лиричная баллада с грустным мотивом.

«Не со мной тепе провожать алые закаты,

Не со мной гулять по Парижу и Эмиратам,

Не со мной в квартире мечты разделять квадраты,

Не со мной… Мы сами с тобой в этом виноваты», - поет Клава в новом треке.

Клип снимался за рубежом. В нем будут дождь, горы, обнаженная Кока в ванне и кто-то из ее родственников.

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