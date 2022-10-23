«Не со мной гулять по Парижу и Эмиратам»: Клава Кока выпустит новые песню и клип

Певица Клава Кока анонсировала выход своей новой песни под названием «Не со мной». Релиз трека состоится 27 октября. И в этот же день должен выйти клип.

26-летняя артистка называет это песню одной из самых важных для себя. Это будет медленная лиричная баллада с грустным мотивом.