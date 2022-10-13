Группа Queen выпустила песню, забытую «на полке» 33 года назад

13 октября британская рок-группа Queen выпустила на цифровых площадках сингл Face It Alone («Столкнись с этим в одиночку»), который фанаты коллектива еще не слышали.

Композиция была записана в 1988 году при участии легендарного вокалиста Фредди Меркьюри. Она предназначалась для альбома The Miracle 1989-го, но так и не увидела свет. Долгое время о ней не вспоминали, но вот нашли в старых архивах и восстановили. Слушаем: