Названа лучшая песня лихих 1990-х годов

Представители журнала Pitchfork составили рейтинг лучших песен 1990-х годов, в который вошли 250 треков. Все они американские — кто бы сомневался.

В первую десятку также вошли Fuck and Run Лиз Фэр, The Rain Мисси Эллиотт, Smells Like Teen Spirit группы Nirvana, Windowlicker продюсера Aphex Twin, Say My Name от Destiny’s Child и другие.

На третьем месте расположилась песня Алии Are You That Somebody.

Вторую строчку заняла Бьорк с песней Hyperballad.

А лучшей оказалась Мэрайи Кэри с композицией Fantasy.