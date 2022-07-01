«Место, где можно освободиться»: Бейонсе рассказала, какой смысл заложила в новый альбом

30 июня певица Бейонсе опубликовала в соцсетях обложку своего нового альбома Renaissance, релиз которого запланирован на 29 июля. На картине 40-летняя артистка изображена на коне и почти обнаженной. Вполне соответствует творческому посылу звезды…

В подписи к фото Бейонсе объяснила, какой смысл заложила в грядущую сольную пластинку, уже седьмую по счету.

«Создание этого альбома дало мне возможность помечтать и найти спасение в страшное для мира время, — пишет звезда R’n’B. — Оно позволило мне почувствовать себя свободной и авантюрной в то время, когда вокруг мало что двигалось. Мне хотелось создать безопасное место, место без суждений. Место, где можно освободиться от перфекционизма и чрезмерного мышления. Место, чтобы кричать, освобождаться, чувствовать свободу. Это было прекрасное исследовательское путешествие. Надеюсь, вы найдете радость в этой музыке. Я надеюсь, что это вдохновит вас на то, чтобы потрястись. Ха! И почувствовать себя уникальными, сильными и сексуальными, каким вы и являетесь».

Добавим, что в 2020-2021 годах у Бейонсе выходило крайне мало новой музыки, так что фанаты певицы, наверняка, очень ждут ее «Ренессанса».

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