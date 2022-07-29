Люся Чеботина выпустила песню на английские стихи Марии Захаровой

29 июля у молодой певицы Люси Чеботиной вышел новый трек June Song и клип на него.
Это романтическая песня на английском языке с танцевальным саундом. Причем текст для нее написан дипломатом Марией Захаровой, которая уже не раз дарила свои строчки отечественным исполнителям. Она также стала автором идеи клипа.
«Летом я чувствую себя наполненной вдохновением и романтикой. Хочется записывать много песен и встречать рассветы. Треки на английском интонационно, на мой взгляд, мне больше идут. Словно звуки объемнее становятся, а вокальные фишки, как, например, та же природная хрипотца, раскрываются еще больше», — прокомментировала свежий релиз Люся Чеботина.
Клип был снят каналом ТНТ. Музыкальное видео наполнено кадрами летней Москвы и представляет собой неоднозначную любовную историю. В центре повествования — мужчина и женщина, с головой уходящие в свои чувства, но ограниченные лишь несколькими часами наедине друг с другом. Для этих влюбленных вокруг нет никого, а город живет в их собственном ритме. Правда, в какой-то момент сюжет делает резкий поворот и в романтическую сказку врывается суровая реальность.
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