Люся Чеботина выпустила песню на английские стихи Марии Захаровой

Клип был снят каналом ТНТ. Музыкальное видео наполнено кадрами летней Москвы и представляет собой неоднозначную любовную историю. В центре повествования — мужчина и женщина, с головой уходящие в свои чувства, но ограниченные лишь несколькими часами наедине друг с другом. Для этих влюбленных вокруг нет никого, а город живет в их собственном ритме. Правда, в какой-то момент сюжет делает резкий поворот и в романтическую сказку врывается суровая реальность. ​

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