«Люди, умирающие от любви, в итоге расстаются»: Диана Арбенина выпустила новую песню

23 сентября Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» представили поклонникам новую песню «Эйфория». Трек стал доступен на музыкальных площадках с ночи. Это второй сингл из будущего альбома коллектива.

«Это абсолютно новая песня. На абсолютно старую тему, почему люди, буквально умирающие от любви друг к другу, в итоге расстаются. Почему чувство при столкновении с реалиями жизни подвергается пыткам и в итоге погибает... Но я до сих пор верю, что так бывает не всегда. И с годами во мне все сильнее потребность любить и защищать то хрупкое и единственно важное, что есть в мире», — прокомментировала новинку Диана Арбенина в социальных сетях.

«Эта песня — не моя история. Но я точно знаю, как это бывает. Эйфория — коварная штука. Как веселящий газ. Как наркотическое опьянение. Как сугроб вранья самому себе. Но стоит, наверное, это пережить. Чтобы запомнить, как было больно, и не повторить больше никогда».