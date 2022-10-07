Лена Катина выпустит новый альбом и займется трибьютом t.A.T.u.

В свежем интервью «рыжая татушка» Лена Катина поделилась своими творческими планами на ближайшие месяцы. Так, например, в конце осени 2022 года у нее выйдет новый сольный альбом, состоящий из пяти песен.

«Он практически готов, находится на финальной стадии, буквально один трек осталось записать, — рассказала 37-летняя певица журналу «Москвич». — Еще планируем снимать клипы. Конечно, мы планируем трибьют, посвященный t.A.T.u., на весну 2023 года. Очень много гастролей, много съемок, много ТВ-проектов, так что работы хватает и забот хватает. И вообще жизнь бьет ключом».

Напомним, с 2009 года артистка развивает сольный проект Lena Katina. Но в 2022 году ее первый проект t.A.T.u. воссоединился ради нескольких выступлений. Почему это произошло, читайте в материале Teleprogramma.pro.