Лариса Долина отправилась в тур по России с джазовым оркестром

3 октября в Санкт-Петербурге состоялся концерт «100 лет российскому джазу», а до этого – 1-го числа – он прошел в Москве, в Большом театре.
Одна из ключевых участников шоу, певица Лариса Долина объявила в социальных сетях, что теперь она и Московский джаз-оркестр Игоря Бутмана отправляются в большой тур по городам – праздновать вековую историю любимого музыкального стиля в России.
Вот какие даты концертов опубликовала звезда:
- 6 октября – Ярославль;
- 9 октября – Екатеринбург;
- 10 октября – Челябинск;
- 12 октября – Новосибирск;
- 13 октября – Новокузнецк;
- 14 октября – Кемерово;
- 17 октября – Пермь;
- 19 октября – Казань;
- 24 октября - Нижний Новгород;
- 28 октября – Сочи;
- 29 октября – Краснодар;
- 1 ноября – Красноярск;
- 5 ноября – Калининград;
- 9 ноября – Хабаровск;
- 30 ноября - Южно-Сахалинск.
Долина добавила, что 21, 22 и 23 октября сыграет в мюзикле «Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит стрит» в Театре на Таганке. У 67-летней певицы ожидается довольно загруженный месяц.
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