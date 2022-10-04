Лариса Долина отправилась в тур по России с джазовым оркестром

За два месяца певица объедет 15 городов.
Лариса Долина

Лариса Долина, как всегда, молода и энергична. Фото: t.me/dolinaofficial

3 октября в Санкт-Петербурге состоялся концерт «100 лет российскому джазу», а до этого – 1-го числа – он прошел в Москве, в Большом театре.

Одна из ключевых участников шоу, певица Лариса Долина объявила в социальных сетях, что теперь она и Московский джаз-оркестр Игоря Бутмана отправляются в большой тур по городам – праздновать вековую историю любимого музыкального стиля в России.

Вот какие даты концертов опубликовала звезда:

  • 6 октября – Ярославль;
  • 9 октября – Екатеринбург;
  • 10 октября – Челябинск;
  • 12 октября – Новосибирск;
  • 13 октября – Новокузнецк;
  • 14 октября – Кемерово;
  • 17 октября – Пермь;
  • 19 октября – Казань;
  • 24 октября - Нижний Новгород;
  • 28 октября – Сочи;
  • 29 октября – Краснодар;
  • 1 ноября – Красноярск;
  • 5 ноября – Калининград;
  • 9 ноября – Хабаровск;
  • 30 ноября - Южно-Сахалинск.

Долина добавила, что 21, 22 и 23 октября сыграет в мюзикле «Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит стрит» в Театре на Таганке. У 67-летней певицы ожидается довольно загруженный месяц.

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