Клава Кока выступит бесплатно на Дне металлурга

Напомним, что сама Клава родом из этого региона. Она родилась в Екатеринбурге, и росла там до 13 лет, пока не переехала вместе со всей семьей в Москву.

Кстати, 30 июня она объявила в соцсетях, что скоро выйдет ее новая песня, для клипа которой певица уже снимает ролики.

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