Клава Кока выступит бесплатно на Дне металлурга

16 июля жители города Каменский-Уральский (Свердловская область) смогут вживую послушать популярную певицу Клаву Коку, причем бесплатно. 25-летняя звезда выступит на праздновании Дня металлурга на площади Ленинского комсомола.
Такой подарок жителям города решил сделать местный алюминиевый завод, сообщает сайт «Время Press». Кроме Коки, праздник украсят лазерным шоу и фейерверком.
Напомним, что сама Клава родом из этого региона. Она родилась в Екатеринбурге, и росла там до 13 лет, пока не переехала вместе со всей семьей в Москву.
Кстати, 30 июня она объявила в соцсетях, что скоро выйдет ее новая песня, для клипа которой певица уже снимает ролики.
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