Клава Кока показала новую сторону себя: «На самом-то деле я рокерша!»

После выступления на VK Fest в Москве 24 июля певица Клава Кока вернулась разгоряченная за кулисы и записала откровение для своих фанатов.

«Знаете, что я поняла? Что вот эти пончики, мороженки — это, конечно, все классно… Но на самом-то деле я — рокерша. На самом-то деле я реально рокерша! И вы не представляете, какой это кайф выходить с музыкантами, петь… Вот эта энергия… Вам нужно просто посмотреть запись этого концерта. Я давно так не кайфовала, честно», — поделилась 26-летняя звезда в Telegram.

Клава пригласила своих поклонников на концерт 23 октября в Ледовый дворец в Москве, пообещав им неописуемый драйв. Судя по всему, в упомянутом шоу Кока тоже выйдет на сцену с рок-музыкантами и живым звуком. 26 июля она поделилась записями с репетиции и еще раз восхитилась тем, как круто петь в компании гитар, баса и барабанов.