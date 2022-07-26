Клава Кока показала новую сторону себя: «На самом-то деле я рокерша!»

После выступления на VK Fest в Москве 24 июля певица Клава Кока вернулась разгоряченная за кулисы и записала откровение для своих фанатов.
«Знаете, что я поняла? Что вот эти пончики, мороженки — это, конечно, все классно… Но на самом-то деле я — рокерша. На самом-то деле я реально рокерша! И вы не представляете, какой это кайф выходить с музыкантами, петь… Вот эта энергия… Вам нужно просто посмотреть запись этого концерта. Я давно так не кайфовала, честно», — поделилась 26-летняя звезда в Telegram.
Клава пригласила своих поклонников на концерт 23 октября в Ледовый дворец в Москве, пообещав им неописуемый драйв. Судя по всему, в упомянутом шоу Кока тоже выйдет на сцену с рок-музыкантами и живым звуком. 26 июля она поделилась записями с репетиции и еще раз восхитилась тем, как круто петь в компании гитар, баса и барабанов.
«С музыкантами всегда совершенно другая энергетика! — написала певица. — Кто не в курсе, я с 13 лет шарахалась по рокерским репетиционным базам и репетировала с разными группами. Да еще и на разных инструментах. Так что я в этом как рыба в воде. Моя стихия».
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Напомним, среди слушателей Клава прославилась больше как поп-артистка. Но, если она раскроет свою рокерскую сторону, то явно сможет привлечь больше аудитории и разнообразить собственные концерты.