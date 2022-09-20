Как ушла, так и вернулась: Жека выпустил клип о женских капризах и мужской стрессоустойчивости

20 сентября в Сети появился клип исполнителя шансон Евгения Григорьева (он же Жека) под названием «Женский каприз». Это третья совместная работа Жеки и поэта Михаила Гуцериева.

«У нас с Михаилом Гуцериевым схожее чувство юмора. «Женский каприз» сочетает тонкий юмор и страсть. Эта песня у любого человека вызывает только улыбку и создает хорошее настроение», — говорит Евгений Григорьев.

Песня получилась настоящим посвящением женским капризам и мужской стрессоустойчивости. Под горячие латиноамериканские ритмы создатели хита показали страсть и юмор отношений мужа и жены. Позже это игривое перекочевало в клип.