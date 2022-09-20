Как ушла, так и вернулась: Жека выпустил клип о женских капризах и мужской стрессоустойчивости

20 сентября в Сети появился клип исполнителя шансон Евгения Григорьева (он же Жека) под названием «Женский каприз». Это третья совместная работа Жеки и поэта Михаила Гуцериева.
«У нас с Михаилом Гуцериевым схожее чувство юмора. «Женский каприз» сочетает тонкий юмор и страсть. Эта песня у любого человека вызывает только улыбку и создает хорошее настроение», — говорит Евгений Григорьев.
Песня получилась настоящим посвящением женским капризам и мужской стрессоустойчивости. Под горячие латиноамериканские ритмы создатели хита показали страсть и юмор отношений мужа и жены. Позже это игривое перекочевало в клип.
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Съемки музыкального видео проходили на живописном морском побережье города Сочи. Получился настоящий короткометражный фильм в стиле комедийного ситкома. Юмористическая история рассказывает об отношениях богатого мужчины и его капризной супруги.
Главные роли и исполнили собственно Жека и актриса Ирина Спиридонова, снимавшаяся в картинах: «Любовная сеть», «Универ», «Кухня», «Беспринципные», «Частная жизнь», «Клипмейкеры» и «Девушки с Макаровым».