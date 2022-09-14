Группа «Кино» выпустила клип на новую версию песни «Место для шага вперед»

Душевная премьера: 14 сентября группа «Кино» выпустила клип на песню «Место для шага вперед» (она же «Белые дни»). Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и компания сыграли новую версию хита Виктора Цоя, дополненную соло на трубе. Ее коллектив будет исполнять на концертах своего тура, который начнется этой осенью.
Видео снято в залитом светом помещении легендарной петербургской студии «Добролет». На нем звучит записанный вокал Виктора Цоя вместе с новым качественным звуком инструментов.
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Напомним, что данная композиция входила в культовый альбом «Звезда по имени Солнце» 1989 года.