Группа «Кино» выпустила клип на новую версию песни «Место для шага вперед»

Душевная премьера: 14 сентября группа «Кино» выпустила клип на песню «Место для шага вперед» (она же «Белые дни»). Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и компания сыграли новую версию хита Виктора Цоя, дополненную соло на трубе. Ее коллектив будет исполнять на концертах своего тура, который начнется этой осенью.