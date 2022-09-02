Егор Крид снова залез в гроб: рэпер выпустил совместный клип с Михаилом Шуфутинским

Похоже, Егору Криду понравилось лежать в гробу на съемках клипа. Он повторил этот трюк в новом музыкальном видео — на свой дуэт с Михаилом Шуфутинским «3-е Сентября». Ролик появился в Сети накануне знаковой даты.

28-летний рэпер сыграл парня, погребенного мафией заживо, и повторил трюк Умы Турман из фильма «Убить Билла – 2» — выбрался из могилы. Шуфутинский же выступил в роли бандитского босса, у которого главный герой собрался забрать дочь. Девушку сыграла актриса Маргарита Аброськина («Толя-робот», «Первый снег», «Приплыли!»).