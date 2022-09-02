Егор Крид снова залез в гроб: рэпер выпустил совместный клип с Михаилом Шуфутинским

Похоже, Егору Криду понравилось лежать в гробу на съемках клипа. Он повторил этот трюк в новом музыкальном видео — на свой дуэт с Михаилом Шуфутинским «3-е Сентября». Ролик появился в Сети накануне знаковой даты.
28-летний рэпер сыграл парня, погребенного мафией заживо, и повторил трюк Умы Турман из фильма «Убить Билла – 2» — выбрался из могилы. Шуфутинский же выступил в роли бандитского босса, у которого главный герой собрался забрать дочь. Девушку сыграла актриса Маргарита Аброськина («Толя-робот», «Первый снег», «Приплыли!»).
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Напомним, в 2021 году у Крида вышел клип Pussy boy, в котором певец предстал лежащим в гробу в окружении толпы красоток.
2022-й стал для молодого артиста дуэтным: до совместного трека с Шуфутинским он записал свою версию песни «Отпускаю» вместе с певицей МакSим.