Другой состав, «Другая» песня: «Блестящие» вернулись в чарты в паре с Супер Жориком

Яркая музыкальная история группы «Блестящие» далека до завершения. На днях в YouTube-канале певца Супер Жорика (Михаила Галустяна) появился новый клип «Другая», в котором артист поет вместе с красотками из популярной группы.

Песня ворвалась в летние чарты, объявив о возвращении в женскую группу певицы Надежды Ручки, уходившей из «Блестящих» на пять лет.

«Предложение о возвращении в коллектив я приняла с интересом. Сейчас в принципе есть тренд на воссоединение популярных в свое время групп, — говорит Надежда. — Вопрос о моем возвращении в «Блестящие» часто задавали мне и в личных сообщениях в соцсетях. Значит, на это есть запрос. И я подумала, почему бы и нет? Это может быть действительно интересным. И я решила, что ближайшие пару лет точно смогу поработать в родной группе. Надеюсь, что нам удастся подарить себе и поклонникам что-то новое».

Итак, теперь «Блестящие» выступают в составе: Кристина Илларионова, Марина Бережная, Сильвия Золотова, Ксения Новикова и Надежда Ручка. Вместе с Жориком они выпустили провокационный клип, вдохновленный историей афериста из «Тиндера». Режиссером выступил Александр Игудин, который в свое время снял для группы культовые «Восточные сказки».