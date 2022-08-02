Дима Билан, Ольга Бузова и другие звезды споют на Summer Fest 2022 в Екатеринбурге

6 и 7 августа в Екатеринбурге пройдет музыкальный фестиваль Summer Fest.

За два дня зрителям обещают 18 полноценных концертов. Среди заявленных звезд: Дима Билан, HammAli & Navai, Ольга Бузова, Niletto, Gayazov$ Brother$, «Иванушки International», Люся Чеботина и многие другие. Каждый из артистов представит свою сольную программу.