Дима Билан, Ольга Бузова и другие звезды споют на Summer Fest 2022 в Екатеринбурге

6 и 7 августа в Екатеринбурге пройдет музыкальный фестиваль Summer Fest.
За два дня зрителям обещают 18 полноценных концертов. Среди заявленных звезд: Дима Билан, HammAli & Navai, Ольга Бузова, Niletto, Gayazov$ Brother$, «Иванушки International», Люся Чеботина и многие другие. Каждый из артистов представит свою сольную программу.
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В целом шоу, заявленное на площадке МТС Live Hall, обещают сделать международного уровня. Кроме выступлений именитых певцов гостям предложат мини-площадки с интерактивными развлечениями и конкурсы, а также зону фуд-корта.
Подробности на сайте фестиваля.